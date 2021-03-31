دفاع متحرش طفلة المعادي يطلب رد المحكمة

تواصل الدائرة 24 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقد بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامي زين الدين، اليوم الأربعاء، نظر ثاني جلسات محاكمة محمد جودت، المتهم بالتحرش بطفلة المعادي.وطلب دفاع المتهم رد المحكمة وإبعادها عن نظر القضية، وطلب أجلًا لاتخاذ إجراءات الرد.وتبين أن المتهم خطف بالتحايل الطفلة المجني عليها يارا السيد حمدان أمين البيومي، أن استدرجها إلى أحد العقارات قاصدًا إبعادها عن ذويها وأعين الرقباء فتتبعته طواعية إلى حيث أرشدها.واقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وهي هتك عرض الطفلة المجني عليها، والتي لم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية بالقوة بأن باغتها باستطالة يده إلى أماكن حساسة بجسدها بمواطن عفتها.