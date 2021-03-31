الاتحاد الأوروبي و«جونسون آند جونسون» يتفقان على تسليم 200 مليون جرعة لقاح

اتفق الاتحاد الأوروبي مع شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية المصنعة للدواء على استلام 200 مليون جرعة لقاح ذو الجرعة الواحدة المضاد لـ (كوفيد-19) خلال العام الجاري.وأشارت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الأربعاء - إلى أنه سيتم تسليم اللقاح لأول مرة في دول الاتحاد الأوروبي خلال الـ 19 من شهر أبريل المقبل.وقالت المفوضية الأوروبية إنه من المتوقع الحصول على 55 مليون جرعة من الشركة بنهاية شهر يونيو المقبل، إلا أنه لم يتم الإعلان عن الجدول المحدد لتسليم الجرعات.ويعد لقاح شركة "جونسون آند جونسون" الرابع الذي وافقت على استخدامه وكالة الأدوية الأوروبية بعد لقاحات من تطوير شركات "فايز-بيونتك" الأمريكيةالأمانية، و"موديرنا" الأمريكية، و"أسترازينيكا" البريطانية السويدية، كما أنه أظهر فاعلية بنسبة 67 بالمائة في التقليل من عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المصحوبة بأعراض.وكانت وكالة الأدوية الأوروبية قد منحت "جونسون آند جونسون" خلال شهر مارس الجاري تصريح تسويق مشروط، يقر بأن الشركة استوفت "معايير الفاعلية والسلامة والجودة"، كما أن اللقاح بالفعل يتم توزيعه في الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا.