210 آلاف مشاهدة لفيلم «المومياوات الملكية» على فيسبوك وإنستجرام

أطلقت وزارة السياحة والآثار فيلمًا للترويج لعملية نقل المومياوات الملكية، والمقرر لها السبت المقبل في موكب مهيب من المتحف المصري بميدان التحرير إلى متحف الحضارة بمنطقة الفسطاط، بمشاركة فنانين مصريين على رأسهم حسين فهمي، آسر ياسين، أمينة خليل، ووصل عدد متابعي الفيلم على التواصل الاجتماعي أكثر من 180 ألف على "فيسبوك"، وأكثر من 31 ألف مشاهد عبر الصفحة الرسمية للوزارة.ويستعرض الفيلم "حكاية ملوك مصر" بصوت الفنان حسين فهمي، أيضًا الحضارة المصرية القديمة وإبهارها للعالم حتى يومنا هذا، ويعد المتحف أقرب لكونه منارة ثقافية متكاملة، حيث يشمل العديد من الأنشطة التكميلية مثل مطاعم، كافتيريات، مسرح، سينما.ويتضمن محتوى الفيديو تاريخ الـ22 مومياء ملكية التي ستنقل في موكب أسطوري مهيب يجوب شوارع القاهرة من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط السبت المقبل.