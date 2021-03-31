المتحدة تهدى التليفزيون المصرى «القاهرة كابول» و«كل ما نفترق » فى رمضان

أهدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقيادة المنتج تامر مرسى عددًا من الأعمال الدرامية المقرر عرضها فى شهر رمضان المقبل للتليفزيون المصرى.وعلمت الدستور من مصدر داخل الهيئة الوطنية للإعلام أن التليفزيون المصرى من المقرر أن يعرض مسلسلى "القاهرة كابول " و"كل ما نفترق "خلال السباق الرمضاني المقبل على أن يتم عرضهما بالتزامن مع العرض على قنوات الشركة المتحدة.وتبحث الشركة المتحدة حاليًا إهداء التليفزيون المصرى مسلسلًا آخر ولكن لم يتم الاستقرار على اسم بعينه حتى الآن.مسلسل "القاهرة كابول" تعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية هم: الإعلامي يجسده النجم فتحى عبدالوهاب، ضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى الذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلًا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.ويشارك في العمل عدد كبير من النجوم منهم طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب وخالد الصاوي وحنان مطاوع والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال ومن إخراج حسام علي ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.أما مسلسل "وكل ما نفترق" فهو من بطولة ريهام حجاج، وعمرو عبدالجليل ورحاب الجمل، أحمد فهمي، وعمرو عبدالجليل، وطارق عبدالعزيز، وأيتن عامر، ورانيا يوسف، وسلوى خطاب، وأحمد صيام، وتأليف ورشة محمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل.