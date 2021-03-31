حزب التجمع ينعى الدكتور كمال الجنزورى

نعى حزب التجمع الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الذي وافته المنية اليوم.وقال الحزب إن الدكتور كمال الجنزورى، قدم مسيرة حافلة من العطاء على مدى سنوات طويلة أسهم خلالها في دعم الاقتصاد الوطني.وأضاف الحزب، أن الدكتور كمال الجنزورى أخلص في كل المهام التي تولاها في فترات عصيبة ومصيرية في عمر البلاد، وانحاز دائمًا إلى محدودي الدخل، بقراراته الحكيمة، وقيادته المتميزة في كل المناصب التي تولاها.رحم الله الفقيد الغالي وألهم أهله ومحبيه الصبر على فراقه.