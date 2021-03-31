«التسامح وصفاء القلوب».. كتاب جديد لـ«عبدالله الشحي»

صدر عن دار "الراية" كتاب التسامح وصفاء القلوب للكاتب عبدالله الشحي، والذي يتكون من أربعة فصول يتحدث خلالها الكاتب عن كيفية التسامح ومنح قيمة صفاء القلب لأي شخص.ويرصد الكتاب تجارب لعدة أشخاص من ديانات مختلفة، يتعايشون بسلام حيث يتحدث كل شخص عن كيفية التسامح وكيف أن جميع الأديان السماوية تدعو للتسامح بين البشر وتنهي عن كل أشكال التعصب والتطرف.كما يناقش قضايا التسامح بين البشر وكيف يكون التسامح طريقة البشرية للحصول على السلام وكيف يكون الحل لكل القضايا الجذرية العالقة بين الأديان والمذاهب والأحزاب المختلفة.ويتكون الكتاب من أربعة فصول وهي: الفصل الأول مفهوم التسامح، الفصل الثاني التسامح بين الأديان، والفصل الثالث كيف نتسامح، والفصل الرابع التسامح وصفاء القلوب.