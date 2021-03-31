البلتاجى: محافظ مطروح وجه بنقل «فتاة الساطور» إلى مستشفى الطلبة

قال الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح إنه بناءً على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تم التواصل مع والد فتاة الحمام التي تعرضت إلى الاعتداء بالساطور.وأوضح لـ"الدستور" أنه تم التواصل مع التأمين الصحي لإنهاء إجراءات تحويل الفتاة إلى مستشفى الطلبة بالإسكندرية لاستكمال جراحات الأوعية الدموية والعظام والأعصاب، مؤكدا أنه سيتم متابعة الحالة الصحية للفتاة بشكل يومي.وكانت شهدت مدينة الحمام شرق محافظة مطروح، قيام شاب بالتعدى على فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا ضربا بساطور، بعدما حاول خطفها واغتصابها وأحدث إصابتها بجرح قطعي في الجبهة طوله 10 سم وعرض 3 سم وكسر مضاعف مفتوح باليد اليسرى وجرحين قطعيين بفروة الرأس طول الواحد 20 سم.