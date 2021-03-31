الصحة اليمنية: استلام أولى دفعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اليمنية عن استلام الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا والمقدرة بـ360 ألف جرعة مقدمة من مجموعة (كوفاكس).وأكد وزير الصحة اليمني، الدكتور قاسم بحيبح، خلال عملية التسليم في مطار عدن الدولي، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية اليوم الأربعاء، عزم الوزارة للشروع في تنفيذ حملة التطعيم ضد الفيروس والبدء بتحصين الكادر الصحي، مشيدًا بعمل اللجنة الفنية وطواقمها المختلفة التي عملت بجهد متواصل للوصول إلى تأمين الدفعة الأولى من اللقاح.وأشار إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سيعمل على تغطية 50% من احتياجات القطاع الصحي للقاح، والمتوقع أن تغطي ما نسبته 70% خلال العام الجاري لتصل إلى 12 مليون جرعة، لافتًا إلى انطلاق حملة التحصين خلال الأيام القليلة المقبلة.