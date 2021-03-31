ماليزيا: قانون يسمح للحكومة بالموافقة على الإنفاق من الميزانية دون رجوع للبرلمان

أصدرت ماليزيا قانونًا جديدًا، اليوم الأربعاء، يسمح لوزارة المالية مؤقتًا بالموافقة على إنفاق مبالغ إضافية من أموال الحكومة الاتحادية بما يتجاوز الميزانية الأولية للدولة بدون الحاجة إلى الحصول على موافقة البرلمان، وذلك خلال حالة الطوارئ التي تم فرضها في أنحاء البلاد في ظل جائحة فيروس كورونا.وذكرت صحيفة "مالاي ميل" الماليزية أن القانون الجديد عدَل قانون طوارئ آخر تم إصداره 14 يناير الماضي، إذ سمح لوزارة المالية بإنفاق مبالغ إضافية من أموال الدولة بدون أن يتطلب ذلك الفحص المعتاد من جانب البرلمان.وبحسب القانون الجديد، يُسمح أيضًا لرئيس الوزراء الماليزي ورؤساء وزراء الولايات الماليزية بالموافقة على الإنفاق الإضافي من أموال حكومة الولاية بما يتجاوز الميزانية الأولية بدون الحاجة إلى الحصول على موافقة المجالس التشريعية للولاية.وأشارت الصحيفة إلى أن ملك ماليزيا السلطان عبد الله أحمد شاه أصدر هذا القانون الجديد في 25 مارس الجاري ويدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم.