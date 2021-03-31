«الاستثمار الأوروبي» يدعم «ساباديل» الإسباني بـ300 مليون يورو

قرر بنك الاستثمار الأوروبي، دعم بنك ساباديل الإسباني "Sabadell" بتمويل قيمته 300 مليون يورو لزيادة قدرته أي ساباديل على إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة "SMEs" التي تأثرت اقتصاديا بوباء كورونا.وذكرت المفوضية الأوروبية، في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، أن بنك الاستثمار الأوروبي سيقدم هذا الدعم ما يسمح للبنك الإسباني بتعبئة ما مجموعه 600 مليون يورو على مدى العامين المقبلين. ويتم دعم مساهمة بنك الاستثمار الأوروبي بضمان من الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية "EFSI"، وهو الركيزة الأساسية لخطة الاستثمار لأوروبا.وتهدف الاتفاقية المبرمة بين بنك الاستثمار الأوروبي وبنك ساباديل الإسباني إلى تشجيع الاستثمار من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد العمود الفقري للاقتصاد الإسباني من حيث النمو والوظائف.وقال نائب رئيس المفوضية، فالديس دومبروفسكيس: "هذه الاتفاقية بين بنك الاستثمار الأوروبي وبنك ساباديل في إسبانيا، والمدعومة بخطة الاستثمار لأوروبا، تعد علامة مهمة على دعم الاتحاد الأوروبي للشركات الإسبانية الصغيرة والمتوسطة، التي تضررت بشدة من أزمة فيروس كورونا بفضل هذه الاتفاقية، ستتمكّن هذه الشركات من الحصول على تمويل إضافي، ما سيساعدها على مواصلة عملياتها والحفاظ على الوظائف وبدء التعافي".ونجحت خطة الاستثمار لأوروبا حتى الآن في جمع 546.5 مليار يورو من الاستثمارات، ودعمت أكثر من 1.4 مليون من الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.يشار إلى بنك الاستثمار الأوروبي للاستثمار هو الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي، ويقدّم قروضًا طويلة الأجل للاستثمارات السليمة والمستدامة دعمًا للأهداف المدرجة في سياسات الاتحاد الأوروبي داخل أوروبا وخارجها.ويسعى البنك إلى تحفيز النمو واستحداث فرص عمل جديدة في مجالات الابتكار والمهارات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وفي العمل المتعلق بالمناخ والبنية التحتية الاستراتيجية في مختلف دول الاتحاد الأوروبي ويساهم في التعافي الاقتصادي في أوروبا من خلال "الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية"، وهو جزء من "خطة الاستثمار الأوروبية".