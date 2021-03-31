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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الشرقية يقرر إخلاء عمارة سكنية آيلة للسقوط بأبوحماد

الأربعاء 31/مارس/2021 - 03:51 م
ممدوح غراب
ممدوح غراب
سارة الوردانى
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قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إخلاء إحدى العمارات السكنية الكائنة بشارع متفرع من شارع التحرير بمدينة أبوحماد والمكونة من 5 طوابق ملك المواطن أ.س.س، وذلك نتيجة حدوث ميل ظاهري بها للحفاظ على أرواح قاطنيها والمارة.

وكان الدكتور جلال عبدالكريم رئيس مركز ومدينة أبوحماد تقدم بمذكرة للعرض على المحافظ تفيد أنه أثناء مروره وبرفقته العاملين بإدارة المتابعة الميدانية بالمركز تلاحظ لهم وجود ميل ظاهري بالعمارة المذكورة مما يشكل خطرًا داهمًا على قاطنيها، وعلى الفور تم استدعاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة العقار على الطبيعة، وتبين أنها ملك المواطن أ.س.س يقطن بها هو وأسرته ولديه سكن بديل.

أوضح رئيس مركز ومدينة أبوحماد أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أوصت في تقريرها باستصدار قرار إزالة للعقار حتى سطح الأرض وإصدار قرار اخلاء للسكان، وكذلك إحضار المواطن مالك العقار وأخذ إقرار عليه بمعرفة مركز شرطة أبوحماد بالإخلاء الفوري للعقار.

أشار رئيس مركز ومدينة أبوحماد أنه تم إخطار شركات الكهرباء والمياه والغاز لفصل المرافق فورًا عن العقار، وتم تشميعه كاملًا بالشمع الأحمر وعمل كردون أمنى حوله بمعرفة مركز الشرطة.

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