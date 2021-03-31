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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الشويمي»: يجب الاستفادة من «التعاون الدولي» في تطوير قدرات شركات المقاولات

الأربعاء 31/مارس/2021 - 03:08 م
السفير إبراهيم الشويمي
السفير إبراهيم الشويمي
علا العلاف
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أكد السفير إبراهيم الشويمي الأمين العام للاتحاد الإفريقي لمنظمات التشييد والبناء، على أهمية تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية ومنح أولوية الحصول على تمويلات الشركات التي تتبني التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في العمل، مشيرًا إلي أهمية إلزام الهيئات والمؤسسات الكبرى بتخصيص 5%من ميزانيتها لدعم التطوير التكنولوجيا للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد «الشويمي » على أهمية أهمية الاستفادة من برامج التعاون الدولي المتخصصة والمنح الفنية لتنمية وتطوير القدرات التنافسية للشركات المقاولات، مؤكدًا على إنشاء هيئة حكومية متخصصة؛ لتقييم القدرة التنافسية للشركات شركات المقاولات، من أجل تحديد التدابير اللازمة لتطوير قدراتها ومواردها البشرية.

وأضاف الشويمي أن دعم عملية تدريب الموظفين بالشركات الصغيرة والمتوسطة؛ ليكونوا أكثر تجهيزًا بالمعرفة والمهارات في التعامل مع الأعمال الإلكترونية في المشاريع الإنشائية.

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