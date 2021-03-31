بولندا توزع أكثر من 6 ملايين جرعة من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بولندا، اليوم الأربعاء، عن توزيع 6 ملايين و81 ألفا و824 جرعة من اللقاح المضاد لفيرس "كورونا" المستجد في البلاد حتى الآن.وأفاد "راديو بولندا" بأن من إجمالي عدد الجرعات جرى توزيع 112 ألفا و503 جرعات خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية فقط، موضحا أنه تم توزيع أكثر من 4 ملايين جرعة أولى، فيما تلقى أكثر من مليوني شخص الجرعة الثانية من اللقاح بالفعل.وكانت السلطات في بولندا أعلنت، اليوم، عن تسجيل أكثر من 32 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19)، بالإضافة إلى أكثر من 600 وفاة جديدة، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من مليوني إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 53 ألف حالة وفاة منذ بداية تفشي الوباء.