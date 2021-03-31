نائب محافظ القاهرة يتفقد مبنى التأمين الصحي بالأميرية

قام الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، اليوم، وبحضور رئيس حى الأميرية بتفقد مبنى التأمين الصحي بحى الأميرية، وذلك لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.كما قاما بالمرور بنطاق الحى لمتابعة سير العمل وتفقد أعمال تطوير المنطقة الخضراء بشارع عمر المختار بحى الأميرية، بالتعاون مع المجتمع المدني، وذلك لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالشارع.