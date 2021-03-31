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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق: عرقلة تشكيل الحكومة سيؤدي لخراب لبنان

الأربعاء 31/مارس/2021 - 03:07 م
تمام سلام
تمام سلام
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حذر رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق تمام سلام، من التداعيات الخطيرة لاستمرار سياسات التعنت وعرقلة وتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى هدم وتخريب لبنان برمته، داعيا المعرقلين إلى "التواضع والتوقف عن نهج التكبر والتجبر والنكران".

وحمّل سلام، في تصريح صحفي عقب زيارته "متروبوليت بيروت" وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة، الرئيس اللبناني ميشال عون وفريقه السياسي متمثلا في التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل، دون أن يسميهما بصورة مباشرة، المسئولية عن تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.

وقال: "علينا أن نعترف أن هناك نهجا في البلد اسمه نهج العرقلة والتعطيل ومن اتبعوه وأوصلهم إلى أعلى المناصب وعطلوا البلد لسنتين ونصف السنة من أجل ذلك، ليس غريبا عليهم من أجل الاستمرار بالتسلط على البلد والسطوة على أهله أن يستمروا في ممارسة هذا الأمر الذي أوصلهم".

وأضاف: "موضوع الساعة في لبنان هو موضوع تأليف الحكومة، لأن البلد في حاجة إلى مرجعية تنفيذية تتمكن من إدارة شئون البلاد وتخفف من آلام الناس وأوجاعهم وتتواصل مع الداخل والخارج في هذا الاتجاه، وما يحول دون تحقيق ذلك أن هناك معطيات إقليمية ودولية لها تأثيرها دائما وبحسب أجواء تلك الحالات وهناك مواجهة دولية وإقليمية يتضرر منها لبنان لكن هذا لا يمنع بقاء مساحة واسعة شاسعة للقرارات الداخلية في البلد، لقرار أصحاب الشأن والمكانة وأصحاب التمثيل الصحيح للبلد وأهله".

وتابع قائلا: "مع الأسف، شهدنا في السنوات الأربع الماضية الكثير من الخروج عن الدستور وعن وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) بأعراف تكاثرت وتزايدت من هنا وهناك، لأن لديهم الرغبة بأن يعتقد الجميع أن هذا الأمر هو الصحيح".

وأكد أن المواطن اللبناني يعاني الكثير ويصارع يوميا من أجل توفير المتطلبات الأساسية للعيش الكريم، وأنه لا يوجد أي سبب جوهري لعدم المضي قدما نحو تأليف الحكومة الجديدة، مضيفا: "البلد يتجه نحو جهنم في ظل هذا التعنت والتمسك باستمرار ممارسة العرقلة والتعطيل على كل شيء".

وأشار إلى أن لبنان يمتلك دستورا جيدا غير أن الممارسات السياسية سيئة وكذلك عملية تطبيق النظام، مشددا على أن البلد لا يمكن أن يستمر في هذا الوضع القائم على العرقلة والتعطيل لمن يريد البقاء في السلطة.

ولفت إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يحاول حل الأزمة الحكومية عبر أساليب ومقاربات مختلفة "ولكن مع الأسف طالما هناك قرار إقليمي بعدم المضي إلى الأمام، وطالما هناك قوى سياسية داخلية لديها أطماع تُقدمها على كل شيء آخر فلن تكون الأمور سهلة، وأنا جربت سابقا كيف تكون العرقلة".

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