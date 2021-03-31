الربيع يدعو للاستثمار في أفريقيا لحل أزمة استيراد العالم العربي

قال السفير محمد الربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إنه آن الآوان لتحقيق استراتيجية زراعية وصناعية واقتصادية للوطن العربي وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية خاصة في ظل أن العالم العربي يستورد 95% من احتياجاته بينما يصنع 5% فقط.ودعا الربيع في كلمته خلال الاجتماع الدوري الثالث والخمسين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة القتصادية، برعاية السفير محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية، والذي عقد بأحد فنادق القاهرة، إلى التوجه نحو الاستثمار في إفريقيا واستغلال ثرواتها الزراعية والسمكية والحيوانية خاصة وأن عددًا من الدول العربية الإفريقية لديها مقومات التنمية لكنها غير مستغلة.فيما كرم مجلس أمناء الوحدة الاقتصادية السفير محمد الربيع لجهوده في رئاسة مجلس الوحدة الاقتصادية.