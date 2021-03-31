رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تموين بلبيس يضبط 30 ألف قطعة أدوات منزلية داخل مخزن بدون ترخيص

الأربعاء 31/مارس/2021 - 03:05 م
فايزة عبد الرحمن
فايزة عبد الرحمن
سارة الوردانى
طباعة
قامت إدارة تموين بلبيس بحملة على مخزن للأدوات المنزلية يُدار بدون ترخيص وتم تحرير محاضر ضد صاحبه.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن، وكيلة الوزارة أن الحملات أسفرت عن ضبط ٣٠ ألف قطعة أدوات منزلية داخل المخزن وتم تحرير محضر ٧٥٤٤ ضد صاحبها ح٠م٠م وتم التحفظ على ألف زجاجة اطفال زمزميه و٩٠٠٠ قطعة بونبونيرة و٢٤٠٠ طقم توابل و٥٠٠٠قطعه مصفاة مطبخ و٧٥٠٠ طقم طبق فواكه و٥٠٠ صينية بلاستيك و١٥٠٠ قاعده كاميرا المونيوم للمحمول و٩٠٠ فوطه مطبخ مستورد ة و٦٠٠ سكرية زجاج و١٠٠٠جردل بلاستيك.

وفي سياق متصل، قامت الحملة بضبط مخابز مخالفة وتحرير٢١ محضر ضد أصحابها، لوجود نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات التموينية وعدم نظافة أدوات العجين وعدم تقديم سجلات وعدم وجود شهادة صحية للعاملين.

موضوعات متعلقة

«كان قوادًا!».. اعترافات زبيدة ثروت عن زوجها السورى صبحى فرحات

النيابة تأمر بحبس 8 متهمين في واقعة انهيار عقار جسر السويس

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 30-3-2021

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته


الصور

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تطوير السرو وفارسكور

image description

افتتاح أول وحدة طبية للتعامل مع السيدات المعنفات فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تحصد 17 مركزًا في البطولة التنشيطية لألعاب القوى

image description

ضمن حملة «أتحضر للأخضر».. حملات نظافة وتوعية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المدة

الأكثر قراءة

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

الحكومة توافق على إقرار العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية

خاص.. نجم إنبي ينهي اتفاقه مع الأهلي

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

أخبار تطعيم شلل الأطفال 2021

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية.. إليك التفاصيل

انهيارات ثلجية في سويسرا

الكشف عن جمجمة ديناصور مفترس عاش في الأرجنتين قبل 85 مليون سنة

أيام زمان

«ستشفى من المرض لكنك ستفقد صوتك».. أسرار من حياة عبدالحليم حافظ

شقة وكاميرا وأورج فاخر.. هدايا عبد الحليم حافظ لأصدقائه

«أشهر السلاح فى وجهها».. كواليس انفصال أسمهان عن زوجها الأخير

«كان قوادًا!».. اعترافات زبيدة ثروت عن زوجها السورى صبحى فرحات

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

«التسامح وصفاء القلوب».. كتاب جديد لـ«عبدالله الشحي»

ملتقى الخط العربي يمدد فترة تلقي المشاركات حتى 10 أبريل

علاء أبو زيد يطرق عتبات جديدة فى «معركة درنة»

مريم معتز: لوحة «سنوات الغفلة» تجسد مرحلة صعبة في حياتي