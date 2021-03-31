تموين بلبيس يضبط 30 ألف قطعة أدوات منزلية داخل مخزن بدون ترخيص

قامت إدارة تموين بلبيس بحملة على مخزن للأدوات المنزلية يُدار بدون ترخيص وتم تحرير محاضر ضد صاحبه.ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن، وكيلة الوزارة أن الحملات أسفرت عن ضبط ٣٠ ألف قطعة أدوات منزلية داخل المخزن وتم تحرير محضر ٧٥٤٤ ضد صاحبها ح٠م٠م وتم التحفظ على ألف زجاجة اطفال زمزميه و٩٠٠٠ قطعة بونبونيرة و٢٤٠٠ طقم توابل و٥٠٠٠قطعه مصفاة مطبخ و٧٥٠٠ طقم طبق فواكه و٥٠٠ صينية بلاستيك و١٥٠٠ قاعده كاميرا المونيوم للمحمول و٩٠٠ فوطه مطبخ مستورد ة و٦٠٠ سكرية زجاج و١٠٠٠جردل بلاستيك.وفي سياق متصل، قامت الحملة بضبط مخابز مخالفة وتحرير٢١ محضر ضد أصحابها، لوجود نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات التموينية وعدم نظافة أدوات العجين وعدم تقديم سجلات وعدم وجود شهادة صحية للعاملين.