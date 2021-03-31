محافظ الوادي الجديد يتفقد مجمع المصالح الحكومية المميكن بالخارجة

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، منطقة مجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاءه شمال مدينة الخارجة يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز.ووجه المحافظ باستغلال المنطقة المحيطة بالمجمع بزراعة أشجار النخيل والعمل بالتوازي في خطة الإنشاء والرصف وتجهيز محيط المجمع، كما وجه بتطوير مدخل مدينة الخارجة الشمالي بزراعة أشجار مصدات رياح علي جانبي الطريق لمنع زحف الرمال المتحركة.