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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس كفرشكر: البدء فى المرحلة الثانية من تطوير كورنيش المدينة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 03:53 م
المرحلة الثانية من
المرحلة الثانية من تطوير كورنيش المدينة
كتب صلاح حسنى
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أكد اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفرشكر، أنه تم الاستعداد لبدء المرحلة الثانية لمشروع تطوير كورنيش المدينة، والتي تضمنت عمل امتداد لكورنيش النيل على الطريق الواصل ما بين المحكمة ومستشفى كفرشكر وإزالة الغابات والحشائش الضارة وتطهير المنطقة منها تمهيدًا لإنشاء كورنيش النيل فى المدينة متنفس مجانى للجميع وحق لكل مواطن أن يستمتع به ليكون متنفسًا مجانيًا يليق بالمواطنين.

وأضاف رئيس المدينة فى تصريحات صحفية، أنه تمت إزالة جميع المعوقات تمهيدًا لبناء سور الكورنيش الجديد وامتداده ليصل بمسافة واحد كيلو متر، كما تم وضع خطة تطوير وتجميل وتوسعة الشوارع والطرق واسترداد أملاك وحقوق الدولة واستخدامها حدائق ومنافع عامة للمواطنين، وإنشاء ممشى بكورنيش النيل ليكون متنفسًا مجانيًا.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أنه فور تولى المنصب تم تجول شوارع وطرق المركز والمدينة للتعرف على المشكلات ليكون لدى الرؤية على الواقع فى اتخاذ الإجراءات والقرارات، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة تطوير وتجميل وتوسعة الشوارع والطرق وإقامة حدائق ومنافع عامة للمواطنين، وإنشاء ممشى بكورنيش النيل يشرف عليها مصيلحى جمال هدايا ومحمد غنيم نائبى رئيس المركز والمدينة.

وفى السياق شنت الأجهزة التنفيذية فى كفرشكر حملة لتحرير الشوارع والطرق من الإشغالات لسهولة الحركة المرورية أسفرت عن غلق 7 محلات تجارية مختلفة النشاط في نطاق الوحدة المحلية بقرية كفرتصفا.

وقال رئيس المركز والمدينة: إن حملات المرور على المحلات التجارية مستمرة لمتابعة إجراءات التراخيص ومدى الالتزام بالقوانين والاشتراطات، مشيرًا إلى أنه تم القيام بحملة تطهير للشوارع والطرق والميادين والمصالح الحكومية والجهات الخدمية شملت تطهير شوارع وطرق المدينة وقرى الوحدات المحلية وأماكن تردد وخدمات أهالينا المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا وعدم انتقال عدوى الفيروس حفاظًا على صحة وأرواح المواطنين.

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