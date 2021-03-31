تايلاند تنفي إجبارها لاجئي ميانمار على العودة لبلادهم: كان طوعًا

قالت السلطات التايلاندية: إن نحو 50 لاجئًا ميانماريًا ممن فروا من الغارات الجوية التي شنها جيش ميانمار وهربوا إلى مدينة "ماي هونج سون" الواقعة شمالي تايلاند على حدود ميانمار، عادوا "طوعًا" عبر الحدود اليوم، وذلك رغم ورود تقارير باستمرار القصف في بلادهم.وأكدت السلطات، حسبما أوردت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، اليوم الأربعاء، أن 56 شخصًا عادوا إلى ميانمار صباحًا على متن 5 قوارب عبر نهر سالوين الذي يفصل بين ميانمار وتايلاند.وأشارت السلطات إلى أن 201 لاجئ ممن وافقوا أيضًا على "العودة طوعًا" إلى بلادهم ما زالوا موجودين في الجانب التايلاندي وغالبيتهم أطفال ونساء وكبار سن ومرضى، ولم تحدد السلطات موعد مغادرتهم.وأشارت الصحيفة إلى أن دفعة أولية كبيرة من اللاجئين يبلغ عددهم نحو ألفين و300 لاجئ عادوا بالفعل إلى ميانمار مطلع الأسبوع الجاري.ونفت الحكومة التايلاندية أمس الثلاثاء، ما أوردته وسائل إعلام فيما يخص أن قوات الأمن المتواجدة على الحدود أجبرت لاجئين فارين من ميانمار على العودة إلى بلادهم.وأصر المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية، تاني سانجرات، على أن التقارير الإعلامية التي تدعي بأنه تم إجبار قرويين من أقلية "كارين" الميانمارية على العودة إلى بلادهم "خاطئة"، مشيرًا إلى أن هذه التقارير تنقل المعلومات فقط من مصادر غير رسمية بدون التأكد من مصادر رسمية ميدانية، والتي أكدت أنه لم يتم إجبار اللاجئين على العودة إلى ميانمار.وأشارت الصحيفة إلى أن اتحاد كارين الوطني، وهو جماعة عرقية مسلحة تسيطر على المنطقة الجنوبية الشرقية من ميانمار، قاد ثورة ضد الانقلاب العسكري الذي وقع في ميانمار فبراير الماضي، وقام بمهاجمة بعض قادة الجيش مما يُعتقد أنه دفع الجيش إلى الرد الانتقامي وشن غارات جوية السبت الماضي على قرية بالقرب من الحدود التايلاندية.