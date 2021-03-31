وزيرة التضامن ناعية كمال الجنزورى: تحمل المسئولية فى أصعب الظروف

نعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، الذي أخلص لوطنه وتحمل المسئولية في أصعب الظروف وعمل جاهدًا لخدمة وطنه وشعبه.ورئيس الوزراء المصري الراحل من مواليد 12 يناير من العام 1933 بالمنوفية، وحاصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة "ميتشجان" الأميركية.وشغل الجنزروي منصبي محافظ بني سويف والوادي الجديد في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ثم مديرًا لمعهد التخطيط القومي، وتولى وزارة التخطيط، ثم تولى منصب رئيس وزراء مصر في العام 1996 واستمر في منصبه حتى العام 1999.