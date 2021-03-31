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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أول بروفة لايف لماجدة الرومي على مسرح قصر القبة.. الليلة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 03:02 م
ماجدة الرومي
ماجدة الرومي
دعاء عبد المقصود
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تستعد المطربة ماجدة الرومي لإحياء حفل غنائي ضخم لأول مرة لها في قصر القبة، بصحبة المايسترو نادر عباسي وأوركسترا الاتحاد الفيلهارموني.

وتجري ماجدة الرومي أول بروفة لايف لها على المسرح المخصص للحفل فى قصر القبة الليلة وذلك قبل انطلاق الحفل المقرر إقامته يوم الجمعة 2 إبريل.

ويعد أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني الأوركسترا العربي الأول من نوعه الذي يضم أمهر العازفين الموسيقيين في مجال الموسيقى الشرقية الممتزجة مع الموسيقى الكلاسيكية أو الغربية.

يعد حفل قصر القبة أولى الحفلات التي تحييها ماجدة الرومي في 2021، لتكون بذلك أول فنانة تغنى في أولى حفلات قصر القبة عقب فتحه للجمهور.

الحفل المقرر إقامته لأول مرة في قصر القبة سيشهد حضور مجموعة كبيرة من نجوم الدراما والسينما في مصر، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال.

واشترطت الجهة المنظمة للحفل أن يكون الدخول بالملابس الرسمية، بالإضافة إلى الحفاظ على الإجراءات الخاصة لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.

يذكر أن أسعار تذاكر دخول الحفل ستتراوح من 1500 جنيه حتى 10 آلاف جنيه، حيث تبدأ التذاكر البرونزية بـ1500، أما الفضية فيصل سعرها إلى 2500 وتأتي التذاكر الذهبية بسعر 3500 أما البلاتينيوم فسعرها 5000 جنيه، وللمقاعد سعر خاص حيث يصل إلى 10 آلاف جنيه للتذكرة الواحدة.

ويعد قصر القبة من أكبر القصور الملكية التاريخية التي تقع بمنطقة سراي القبة شرق القاهرة، وبنى في عهد الخديو إسماعيل واستمر العمل في بنائه 6 سنوات، حيث بدأ العمل في إنشائه عام 1867 وانتهى أواخر عام 1872، ومن المقرر أن تطرح تذاكر الحفل خلال الأيام القليلة المقبلة.

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