رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إخفاق الوساطة الأوروبية للتسوية بين الحكومة الجورجية والمعارضة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 03:02 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
غادر وسيط الاتحاد الأوروبي كريستيان دانيلسون، جورجيا، بعد فشل جهوده للوساطة بين حزب الحلم الجورجي الحاكم وأحزاب المعارضة للمرة الثانية.

وقدم دانيلسون وثيقة تتعلق بإجراء "إصلاحات انتخابية وقضائية طموحة" وإصدار عفو عن المشتبه بهم والمعتقلين في احتجاجات يونيو 2019 في العاصمة الجورجية تبليسي، إلا أنه لم يوقعها أي من الأطراف المتنازعة، حيث لم تتضمن الوثيقة إعادة إجراء الإنتخابات البرلمانية التي تطالب بإعادتها المعارضة منذ نوفمبر 2020.

واتهمت أحزاب المعارضة الحزب الحاكم بتخريب المحادثات، مؤكدة أنه لن يكون هناك اتفاق مقبول بالنسبة لها إذا لم يشمل إعادة الانتخابات البرلمانية وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وأنها ستواصل ممارسة الضغط على الحكومة داخل وخارج البلاد "حتى تتنازل".

من جانبه، قال حزب الحلم الجورجي الحاكم إن محادثات أحزاب المعارضة، وهي (الحركة الوطنية المتحدة) و(ليلو وجيرشي) و(مزيد من الحرية) كانت "تخريبية"، وأنها رفضت دفع الكفالة لرئيس حزب الحركة الوطنية المتحدة المعارض نيكا ميليا مقابل العفو عن الانتهاكات التي ارتكبها خلال احتجاجات 2019.

وتقول أحزاب المعارضة الجورجية، التي فازت بمقاعد في الدورة العاشرة للبرلمان الجورجي، إن تلك الانتخابات كانت مزورة، مطالبة بإعادة الانتخابات منذ نوفمبر 2020، فضلًا عن الإفراج عن رئيس حزب المعارضة في الحركة الوطنية المتحدة نيكا ميليا، إلا أن رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي كان قد صرح بأن إعادة الانتخابات ليست على جدول الأعمال الحالية، في حين أن إطلاق سراح ميليا أمر متروك للمحكمة وليس للحكومة.

موضوعات متعلقة

خاص.. نجم إنبي ينهي اتفاقه مع الأهلي

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم فى مصر الأربعاء 31-3-2021

السكة الحديد توضح طريقة حجز التذاكر عبر الهاتف (صور)

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي


الصور

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تطوير السرو وفارسكور

image description

افتتاح أول وحدة طبية للتعامل مع السيدات المعنفات فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تحصد 17 مركزًا في البطولة التنشيطية لألعاب القوى

image description

ضمن حملة «أتحضر للأخضر».. حملات نظافة وتوعية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المدة

الأكثر قراءة

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

الحكومة توافق على إقرار العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية

خاص.. نجم إنبي ينهي اتفاقه مع الأهلي

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

أخبار تطعيم شلل الأطفال 2021

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية.. إليك التفاصيل

انهيارات ثلجية في سويسرا

الكشف عن جمجمة ديناصور مفترس عاش في الأرجنتين قبل 85 مليون سنة

أيام زمان

«ستشفى من المرض لكنك ستفقد صوتك».. أسرار من حياة عبدالحليم حافظ

شقة وكاميرا وأورج فاخر.. هدايا عبد الحليم حافظ لأصدقائه

«أشهر السلاح فى وجهها».. كواليس انفصال أسمهان عن زوجها الأخير

«كان قوادًا!».. اعترافات زبيدة ثروت عن زوجها السورى صبحى فرحات

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

«التسامح وصفاء القلوب».. كتاب جديد لـ«عبدالله الشحي»

ملتقى الخط العربي يمدد فترة تلقي المشاركات حتى 10 أبريل

علاء أبو زيد يطرق عتبات جديدة فى «معركة درنة»

مريم معتز: لوحة «سنوات الغفلة» تجسد مرحلة صعبة في حياتي