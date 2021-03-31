إخفاق الوساطة الأوروبية للتسوية بين الحكومة الجورجية والمعارضة

غادر وسيط الاتحاد الأوروبي كريستيان دانيلسون، جورجيا، بعد فشل جهوده للوساطة بين حزب الحلم الجورجي الحاكم وأحزاب المعارضة للمرة الثانية.وقدم دانيلسون وثيقة تتعلق بإجراء "إصلاحات انتخابية وقضائية طموحة" وإصدار عفو عن المشتبه بهم والمعتقلين في احتجاجات يونيو 2019 في العاصمة الجورجية تبليسي، إلا أنه لم يوقعها أي من الأطراف المتنازعة، حيث لم تتضمن الوثيقة إعادة إجراء الإنتخابات البرلمانية التي تطالب بإعادتها المعارضة منذ نوفمبر 2020.واتهمت أحزاب المعارضة الحزب الحاكم بتخريب المحادثات، مؤكدة أنه لن يكون هناك اتفاق مقبول بالنسبة لها إذا لم يشمل إعادة الانتخابات البرلمانية وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وأنها ستواصل ممارسة الضغط على الحكومة داخل وخارج البلاد "حتى تتنازل".من جانبه، قال حزب الحلم الجورجي الحاكم إن محادثات أحزاب المعارضة، وهي (الحركة الوطنية المتحدة) و(ليلو وجيرشي) و(مزيد من الحرية) كانت "تخريبية"، وأنها رفضت دفع الكفالة لرئيس حزب الحركة الوطنية المتحدة المعارض نيكا ميليا مقابل العفو عن الانتهاكات التي ارتكبها خلال احتجاجات 2019.وتقول أحزاب المعارضة الجورجية، التي فازت بمقاعد في الدورة العاشرة للبرلمان الجورجي، إن تلك الانتخابات كانت مزورة، مطالبة بإعادة الانتخابات منذ نوفمبر 2020، فضلًا عن الإفراج عن رئيس حزب المعارضة في الحركة الوطنية المتحدة نيكا ميليا، إلا أن رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي كان قد صرح بأن إعادة الانتخابات ليست على جدول الأعمال الحالية، في حين أن إطلاق سراح ميليا أمر متروك للمحكمة وليس للحكومة.