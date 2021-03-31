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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ الفيوم يشهد الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ويوم الشهيد

الأربعاء 31/مارس/2021 - 03:02 م
جريدة الدستور
الفيوم - زينب علاء
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شهد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ويوم الشهيد تحت عنوان "صاحبة أثر"، والتي نظمته مديرية الشباب والرياضة، بنادي المحافظة، بحضور اللواء عبد الرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، والدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب، ووكيل منطقة الفيوم الأزهرية، وممثلي الأوقاف، والتضامن الإجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، وعددًا من شباب البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالفيوم.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة اآيات من القران الكريم، وعرض فيلم تسجيلي عن إنجازات وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة الماضية، يتضمن البرامج التدريبية للشباب، والمراكز الشبابية والأندية التي تم تطويرها أو انشاءها لإستثمار طاقات الشباب، فضلًا عن ملامح استعراض فرص الاستثمار في العديد من المنشأت الرياضية بالمحافظة.

وفي كلمته نقل نائب المحافظ، تحيات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لجميع الحضور والمشاركين في الحفل، موضحا دور المرأه المصرية الاجتماعي والتطوعي، ومواقفها التاريخية، واقتحام كافة الجوانب العملية والمناصب القيادية، فضلًا عن مشاركتها في الحياة السياسية ونشر أفكار التنمية والحرية والمساواه بين جميع أفراد المجتمع.

وأضاف "عماد"، أن دور المرأه المحوري يتمثل في عدد كبير من العاملين في الجهاز الإداري للدولة من السيدات، اضافةً الى التمثيل الكبير بمجلسى النواب والشيوخ من السيدات، بالاضافة الى وجود عدد من القيادات النسائية بالمحليات، فضلًا عن التمثيل الوزاري لهن.

وأوضح نائب المحافظ، أن تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمجلس النواب بسرعة إصدار قانون لمنع الزواج المبكر، والعمل على تمكين المرأه اقتصاديًا من خلال دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لهن، كما تناول نائب المحافظ، خلال كلمته جانبًا من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة بشتى القطاعات.

وعلى هامش الاحتفال، قائم نائب المحافظ، بتكريم عددًا من أسر شهداء الجيش والشرطة، وعدد من السيدات المميزات بالمحافظة.

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