نائب محافظ الفيوم يشهد الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ويوم الشهيد

نائب محافظ الفيوم يشهد الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ويوم الشهيد
الأربعاء 31/مارس/2021 - 03:02 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
شهد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ويوم الشهيد تحت عنوان "صاحبة أثر"، والتي نظمته مديرية الشباب والرياضة، بنادي المحافظة، بحضور اللواء عبد الرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، والدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب، ووكيل منطقة الفيوم الأزهرية، وممثلي الأوقاف، والتضامن الإجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، وعددًا من شباب البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالفيوم.
بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة اآيات من القران الكريم، وعرض فيلم تسجيلي عن إنجازات وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة الماضية، يتضمن البرامج التدريبية للشباب، والمراكز الشبابية والأندية التي تم تطويرها أو انشاءها لإستثمار طاقات الشباب، فضلًا عن ملامح استعراض فرص الاستثمار في العديد من المنشأت الرياضية بالمحافظة.
وفي كلمته نقل نائب المحافظ، تحيات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لجميع الحضور والمشاركين في الحفل، موضحا دور المرأه المصرية الاجتماعي والتطوعي، ومواقفها التاريخية، واقتحام كافة الجوانب العملية والمناصب القيادية، فضلًا عن مشاركتها في الحياة السياسية ونشر أفكار التنمية والحرية والمساواه بين جميع أفراد المجتمع.
وأضاف "عماد"، أن دور المرأه المحوري يتمثل في عدد كبير من العاملين في الجهاز الإداري للدولة من السيدات، اضافةً الى التمثيل الكبير بمجلسى النواب والشيوخ من السيدات، بالاضافة الى وجود عدد من القيادات النسائية بالمحليات، فضلًا عن التمثيل الوزاري لهن.
وأوضح نائب المحافظ، أن تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمجلس النواب بسرعة إصدار قانون لمنع الزواج المبكر، والعمل على تمكين المرأه اقتصاديًا من خلال دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لهن، كما تناول نائب المحافظ، خلال كلمته جانبًا من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة بشتى القطاعات.
وعلى هامش الاحتفال، قائم نائب المحافظ، بتكريم عددًا من أسر شهداء الجيش والشرطة، وعدد من السيدات المميزات بالمحافظة.
بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة اآيات من القران الكريم، وعرض فيلم تسجيلي عن إنجازات وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة الماضية، يتضمن البرامج التدريبية للشباب، والمراكز الشبابية والأندية التي تم تطويرها أو انشاءها لإستثمار طاقات الشباب، فضلًا عن ملامح استعراض فرص الاستثمار في العديد من المنشأت الرياضية بالمحافظة.
وفي كلمته نقل نائب المحافظ، تحيات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لجميع الحضور والمشاركين في الحفل، موضحا دور المرأه المصرية الاجتماعي والتطوعي، ومواقفها التاريخية، واقتحام كافة الجوانب العملية والمناصب القيادية، فضلًا عن مشاركتها في الحياة السياسية ونشر أفكار التنمية والحرية والمساواه بين جميع أفراد المجتمع.
وأضاف "عماد"، أن دور المرأه المحوري يتمثل في عدد كبير من العاملين في الجهاز الإداري للدولة من السيدات، اضافةً الى التمثيل الكبير بمجلسى النواب والشيوخ من السيدات، بالاضافة الى وجود عدد من القيادات النسائية بالمحليات، فضلًا عن التمثيل الوزاري لهن.
وأوضح نائب المحافظ، أن تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمجلس النواب بسرعة إصدار قانون لمنع الزواج المبكر، والعمل على تمكين المرأه اقتصاديًا من خلال دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لهن، كما تناول نائب المحافظ، خلال كلمته جانبًا من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة بشتى القطاعات.
وعلى هامش الاحتفال، قائم نائب المحافظ، بتكريم عددًا من أسر شهداء الجيش والشرطة، وعدد من السيدات المميزات بالمحافظة.