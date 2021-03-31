وزير الدولة للإنتاج الحربى ينعى الدكتور كمال الجنزورى

نعى المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، وفاة الدكتور كمال الجنزوري.وقال في بيان له:" وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ "وأضاف: "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره يتقدم المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى بخالص التعازى والمواساة فى وفاة المغفور له بإذن الله الدكتور كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر الأسبق الذي أحب وطنه وتحمل المسؤلية فى أحلك الظروف وتفانى في خدمة شعبه ووطنه، سائلًا المولى عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان".