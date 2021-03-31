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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تحرير 52 محضر مخالفات مخابز بالمنوفية

الأربعاء 31/مارس/2021 - 03:01 م
مخابز
مخابز
نرمين محمود الدهان
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أعلن المحاسب عاطف الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، أنه تم شن حملة تموينية بنطاق المحافظة، أسفرت عن تحرير 52 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و101 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمى ومخالفات أخرى.

وأضاف الجمال، أنه من أبرز القضايا التموينية تحرير محضرين جنح بركة السبع ضد أصحاب محال أعلاف وأدوية بيطرية لحيازتهم وعرضهم للبيع أدوية بيطرية منتهية الصلاحية والتحفظ على 13 عبوة أدوية بيطرية غير صالحة للاستخدام، كما تم تحرير محضرين ضد العاملين بهايبر بناحية قويسنا لعدم حملهم شهادات صحية، وتم سحب 11 عينة غذائية وإرسالها للمعامل بوزارة التموين للوقوف على مدى صلاحيتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتواصل الأجهزة التنفيذية فى شن حملاتها المكبرة لتشديد الرقابة على الأسواق والتصدى بكل حزم لمحاولات التلاعب فى أسعار السلع الأساسية واستغلال المواطنين.

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