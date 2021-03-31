إصابة أكثر من 100 شخص بسلالة كورونا البريطانية المتحورة فى تونس

أعلن وزير الصحة التونسي فوزي المهدي، اليوم الأربعاء، عن إصابة أكثر من 100 شخص فى تونس بسلالة كورونا البريطانية المتحورة.ووفقًا لصحيفة الصباح التونسية، قال المهدي، إن السلالة البريطانية تكمن خطورتها في سرعة انتشارها، بالإضافة إلى أنها تصيب الأشخاص الأقل سنا والأطفال.وكشف المهدي أن الوزارة حتى اليوم تمكنت من تلقيح 51 ألف مواطن تونسى، من العاملين في المجال الطبي ومواطنين عاديين.وأشار إلى أن الوزارة منذ البداية أعلنت أن هناك 20 ألف عامل في المجال الصحى، وتابع أن عدد الموظفين في هذا المجال ككل بين قطاع عام وخاصّ يبلغ نحو 120 ألفًا من المسجلين في منظومة التلقيح، بالإضافة إلى غير المسجلين.وأوضح المهدي: أن الأعراض والمضاعفات التى رصدتها وزارة الصحة بعد تلقي التلقيح كانت عادية، مشيرًا إلى أن مركز اليقظة الصيدلانية يضطلع بمهمة رصد أي مفعول ثانوي لأي دواء.وأكد أن هدف وزارة الصحة هو تلقيح 3 ملايين تونسي مع نهاية شهر يونيو المقبل، موضحًا أنّ هناك 25 مركز تلقيح ويمكن أن تصل إلى 280 مركزًا بالإضافة إلى إمكانية إحداث فرق متنقلة.