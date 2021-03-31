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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

والد «فتاة الساطور»: «يد ابنتي لم تبتر.. وفي انتظار قرار الأطباء»

الأربعاء 31/مارس/2021 - 03:00 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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أكد السيد محمود، والد أمل التي تعرضت للتعدي بساطور في إحدى شوارع مدينة الحمام، أنه لا صحة لما تردد على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن بتر يد نجلته التي تعرضت للاعتداء بالساطور.

وأضاف خلال حديثه لـ"الدستور، أن نجلته تم تحويلها من مستشفى الحمام إلى مستشفي ناريمان لتتلقى الرعاية الطبية، مشيرا إلى أنه فى انتظار قرار الأطباء بخصوص حالة نجلته، حيث أنها الآن تحت الرعاية الطبية وفى انتظار القرار النهائي.

وكانت شهدت مدينة الحمام شرق محافظة مطروح، قيام شاب بالتعدى على فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا ضربا بساطور، بعدما حاول خطفها واغتصابها وأحدث إصابتها بجرح قطعي في الجبهة طوله 10 سم وعرض 3 سم وكسر مضاعف مفتوح باليد اليسرى وجرحين قطعيين بفروة الرأس طول الواحد 20 سم.

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