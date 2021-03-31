البورصة تخسر 5.7 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

اختتمت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء، على تراجع جماعي بدعم من عمليات بيع مكثفة على غالبية أسهم السوق، خاصة الأسهم القيادية والكبرى التي دفعت المؤشر الرئيسي لتحقيق خسائر بأكثر من 1.5%.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.7 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 649.892 مليار جنيه.وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق "إيجى إكس 30" بنسبة 1.6%، ليغلق عند مستوى 10568 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 2034 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 12892 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 4079 نقطة.كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 1969 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 2910 نقطة.