لجنة الانتخابات الفلسطينية تتسلم طلبات ترشح 28 قائمة انتخابية

أعلنت لجنة الانتخابات الفلسطينية المركزية أن 28 قائمة انتخابية تقدمت بطلبات ترشح لانتخابات المجلس التشريعي 2021، منذ بداية عملية الترشح وحتى ظهر اليوم الأربعاء.وأوضحت اللجنة- في بيان أوردته وكالة أنباء فلسطينوفا- أنها (أي اللجنة) عقدت اجتماعًا لأعضائها في وقت سابق اليوم، في المقر العام بمدينة البيرة وعبر تقنية الربط التليفزيوني مع أعضائها في مدينة غزة، للنظر في طلبات الترشح المقدمة، وقررت قبول طلبات ترشح ثماني قوائم انتخابية جديدة، ليبلغ العدد الكلي للقوائم المقبولة- إلى الآن- 13 قائمة، فيما يتم دراسة بقية الطلبات.وأضافت أن القوائم التي قُبلت طلبات ترشحها رسميًا اليوم هي: (قائمة المبادرة الوطنية الفلسطينية (للتغيير وانهاء الانقسام)، قائمة وطن للمستقلين، قائمة فلسطين تجمعنا، قائمة العودة، قائمة عدالة، قائمة العهد للوطن (مستقلة)، قائمة الحراك الفلسطيني الموحد، قائمة نهضة وطن.يذكر أن باب الترشح لانتخابات المجلس التشريعي 2021، سيبقى مفتوحًا حتى منتصف هذه الليلة لتلقي طلبات الترشح في المقر العام للجنة في البيرة، والمقر الإقليمي في غزة.