وكيل التعليم بالوادي الجديد يكرم الطلاب الفائزين بتنمية القدرات الفنية

كرم الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، الطلاب الفائزون بمسابقات التربية الفنية (مراكز تنمية القدرات on line).وأشار وكيل التعليم بالمحافظة إلى أن إدارة الداخلة التعليمية حصدت المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الأشغال الفنية والتعبير المجسم.فيما حصدت إدارة الخارجة التعليمية المركز الثانى بمسابقة التعبير الفنى والتصميم الفنى.وأكد الدكتور النيلى على دعمه الكامل لجميع الأنشطة التربوية المختلفة التى تهدف لإكتشاف المواهب الطلابية وصقل وتنمية مهاراتهم بما يساعد تعزيز روح الإبداع والتميز لديهم.