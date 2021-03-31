رئيس الوزراء العراقى يصل الرياض فى زيارة رسمية

وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية للمملكة، تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، كان في مقدمة مستقبلي الكاظمي لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، حيث اجريت له مراسم استقبال رسمية.