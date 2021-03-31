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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط تتابع مشروعات تطوير السرو وفارسكور

الأربعاء 31/مارس/2021 - 02:50 م
جريدة الدستور
حسام فهمي
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واصلت اليوم الأربعاء، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط جولاتها الميدانية لمتابعة المعدلات التنفيذية للمشروعات الجارى تنفيذها خلال الفترة الحالية، إذ تابعت خلال جولة اليوم التى رافقها خلالها اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد واللواء وحيد رضوان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور واللواء خالد إسماعيل رئيس الوحدة المحلية لمدينة السرو وممثلى جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، مستجدات الموقف الخاص بمشروعات التطوير التي يجريها الجهاز بمدينتي السرو وفارسكور.

حيث تفقدت "المحافظ"  عمليات التطوير الجارية بشارع بورسعيد بمدينة السرو، إذ استمعت إلى شرح مفصل من منفذي المشروع عن آلية العمل،موجهة تعليماتها بإنشاء سور بمحيط منطقة المقابر،ورفع كفاءة ورصف الشارع وفقًا لأعلى معايير الجودة،وبما يتوافق مع تيسير الحركة المرورية لدى المواطنين، مؤكدة على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال وفقًا للجدول الزمنى المحدد.

وواصلت "الدكتورة منال عوض " جولتها بتفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير كورنيش النيل بمدينة فارسكور بطول 1.1 كيلو متر،حيث بحثت المحاور الخاصة بتطويره في ضوء عدد من الاشتراطات والمعايير المرورية،مطالبة برفع كفاءة الممشى والسور، ورصف الطريق، وكذا زيادة عدد البرجولات.

وفي السياق ذاته، وجهت "محافظ دمياط" تعليماتها إلى المهندس أحمد أبو العطا رئيس قطاع كهرباء دمياط،بنقل أعمدة التغذية والإنارة من الشوارع الجاري تطويرها إلى الجهة المقابلة بذات الشوارع ورفع كفائتهم وزيادة عددهم.

وعلى جانب آخر، اختتمت "محافظ دمياط " جولتها بتفقد سير الأعمال الإنشائية داخل موقف عزب النهضة الجارى إنشاؤه، حيث وجهت تعليماتها إلى حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة بسرعة إزالة كافة الإشغالات داخل الموقع،والإسراع فى معدلات التنفيذ مع التأكيد على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لمرتادي الموقف من كافيتريا ودورات مياه وإستراحات.

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