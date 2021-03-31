وكيل أوقاف بني سويف حول أزمة «سارة المنصوري»: سنرسل مهندسين غدا

قال الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بني سويف، تعليقا على ما نشره "الدستور" حول تعرض أعمدة مسجد الوالدة سارة المنصوري، بقرية هربشنت، للتأكل جراء المياه الجوفية، إن الأمر عرض عليه بتاريخ 26 مارس الجاري، وقد تم الاهتمام بالمشكلة من قبل الإدارة الهندسية بمديرية الأوقاف، بمجرد علمه بالأمر.وأكد "نظير" في تصريحات لـ"الدستور" أن أحد المترددين على المسجد، ويدعى "محمد كمال إبراهيم" تقدم متبرعا بعمل ما يحتاجه المسجد من ترميمات، وقد حصل بالفعل على التصريح بذلك، مشيرا إلى أن المتبرع سيكون متكفلا بإحضار مهندسا استشاريا تابعا له، في حين أن الإدارة الهندسية بمديرية الأوقاف ستوفد 2 من مهندسيها غدا للإشراف على أعمال الترميمات ومتابعتها.