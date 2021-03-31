محافظ سوهاج ينعى كمال الجنزوري

نعى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، والذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز ثمانية وثمانون عامًا.وقال الفقي، إن مصر فقدت اليوم قامة وطنية كبيرة، حيث أفنى الفقيد عمره في خدمة الوطن وقضاياه المختلفة، مؤكدا أنه كان مثالا يحتذى به في الوطنية والإخلاص، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.