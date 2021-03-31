تصدر أخبار تطعيم شلل الأطفال 2021، محركات البحث خلال هذه الساعات، بعد انطلاق الجرعة الثانية من التطعيم، والتي جاءت بعد الجرعة الأولى بشهر حيث انطلقت في فبراير الماضي يوم 28، فقد تستمر عمليات البحث من جانب السيدات حتى يحصل الأطفال على الجرعات كاملة، والحفاظ على أرواحهم وسلامتهم، حيث تأتي هذه الحملة ضمن حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان سنويًا، وذلك للحفاظ على جعل مصر خالية من المرض.





وهذا يعد داخل إطار رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

أخبار تطعيم شلل الاطفال 2021

بدأت الوحدات الصحية، الأحد الماضي، إعطاء الجرعة الثانية من التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك بعد إطلاق حملة الجرعة الأولى في 28 فبراير الماضي، حيث استمرت لمدة 6 أيام، وتعطى الحملة الأطفال الجرعة من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان، في كافة المكاتب والوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.





وطبقا لما قالته وزارة الصحة والسكان، فإن عدد الأطفال الذين سيحصلون على اللقاح في المرحلة الثانية 16.7 مليون طفل من عمر يوم حتى 5 سنوات بجميع المحافظات.

حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

أوضحت وزارة الصحة، الأماكن التي يتوفر من خلالها توفير التطعيم، والذي سيكون من خلال فرق ثابتة بـ 5400 مكتب صحة ووحدة ومركز طبي، بالإضافة إلى فرق متحركة بالميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الأنفاق، وبجوار المساجد والكنائس والنوادي وفي الأسواق ومواقف الأتوبيسات والسيارات، وفي أماكن التجمعات، حتى تصل لكل مكان في الجمهورية.





وعلى الجانب الآخر، خصصت وزارة الصحة والسكان 800 سيارة قوافل علاجية متنقلة، و2000 سيارة إسعاف للوصول إلى جميع الأطفال خاصةً بالمناطق النائية.