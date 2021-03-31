وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد مركز حسن حلمى لذوى القدرات الخاصة

ترأس الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، وفدًا تعليميًا فى زيارة تفقدية لمركز حسن حلمى لذوى القدرات الخاصة بمركز الخارجة.وكان في استقبال الوفد ناصف أنيسى رئيس مجلس الإدارة بالمركز مرافقًا الدكتور النيلى فى جولة تفقدية للتعرف على إمكانيات وتجهيزات المركز ودوره الهام فى تقديم خدمات متكاملة متميزة لذوي الاحتياجات الخاصة منها الخدمات الطبية والترفيهية ودمجهم ببيئة المجتمع.يضم المركز مجموعة من العيادات المجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، ووحدات للعلاج الطبيعي والعلاج المائى، صالات مجهزة للممارسة الرياضية، وحمام سباحة يخدم ذوي الاحتياجات الخاصة وقاعات وملاعب رياضية.وأشاد وكيل التعليم بالمحافظة بهذا الصرح العملاق، والذى يعد طفرة تنموية مهمة تشهدها محافظة الوادى الجديد فى ظل القيادة الرشيدة للواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.ووجه وكيل التعليم بالمحافظة إلى تنظيم رحلات طلابية لهذا الصرح للتعرف على الطبيعة على إمكانياته اللامحدودة فى تقديم أفضل الخدمات وعلى أعلى وأفضل المستويات لذوى الهمم والقدرات الخاصة لتأهيلهم ودمجهم ببيئة المجتمع.