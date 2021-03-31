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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المفوضية الأوروبية تقترح دعم العاملين في سياحة إستونيا بـ4.5 مليون يورو

الأربعاء 31/مارس/2021 - 02:41 م
جريدة الدستور
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اقترحت المفوضية الأوروبية تقديم 4.5 مليون يورو لدعم أكثر من 5000 من العاملين في قطاع السياحة، والعاملين لحسابهم الخاص في إستونيا، الذين فقدوا وظائفهم أو توقفت أنشطتهم نتيجة لتفشي وباء كورونا.

وذكرت المفوضية، في بيان اليوم الأربعاء، أن مبلغ 4.5 مليون يورو المقترح من صندوق تعديل العولمة الأوروبي (EGF) سيساعد هؤلاء الأشخاص في العثور على وظائف جديدة من خلال دعم التعليم أو التدريب أو مساعدتهم لبدء أعمالهم التجارية الخاصة، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام صندوق تعديل العولمة الأوروبي نتيجة لوباء كورونا.

وفي هذا السياق، قال المفوض الأوروبي للوظائف والحقوق الاجتماعية نيكولاس شميت: "لقد وضعت جائحة كورونا الشركات التي تعتمد على السياحة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي في وضع غير مسبوق، وتظهر أوروبا تضامنها مع العمال الإستونيين والعاملين لحسابهم الخاص في هذا الوقت الصعب من خلال مساعدة ما يزيد عن 5000 شخص ماليًا في العثور على وظائف جديدة أو إعادة تدريب أو بدء عمل تجاري جديد".

وكانت إستونيا قد تقدمت بطلب للحصول على دعم من صندوق تعديل العولمة الأوروبي "EGF" لمساعدة الأشخاص الأكثر ضعفًا، ولا سيما أولئك الذين ليس لديهم مؤهلات مهنية أو لديهم مستوى تعليمي منخفض، والمتأثرين بأزمة كورونا.

وتتراوح الإجراءات التي يشارك في تمويلها صندوق تعديل العولمة الأوروبي ما بين توجيهات للبحث عن عمل ومنح فرص تعليمية وتقديم الدعم لبدء عمل تجاري جديد.

ومن المتوقع أيضا أن يحصل المشاركون على حوافز إضافية، مثل بدلات التدريب أو النقل أو الإقامة، لمساعدتهم على الاستفادة من هذه الفرص.

وستتواصل خدمات التوظيف المحلية في إستونيا بالعاملين المتضررين لتحديد احتياجاتهم وترتيب التدريب المتخصص، والتوجيه والمساعدة في العثور على وظائف ملائمة.

يشار إلى أن التكلفة الإجمالية المقدرة لتدابير الدعم تبلغ 7.5 مليون يورو، سيوفر منها صندوق تعديل العولمة الأوروبي 4.5 مليون يورو بينما سيتم تمويل الجزء المتبقي من قبل السلطات الإستونية، ومن المقرر أن يخضع مقترح المفوضية إلى موافقة البرلمان والمجلس الأوروبيين.

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