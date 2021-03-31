فرنسا تقود القوة البحرية للتحالف ضدّ «داعش» في الخليج

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الأربعاء، تولي قيادة المجموعة البحرية التابعة للتحالف الدولي المناهض لـ "داعش" في الخليج.ووفقًا لوكالة رويترز الاخبارية، أوضحت الوزارة الفرنسية، أن انتقال قيادة المجموعة إلى فرنسا "دليلا على الثقة في قدراتها العملياتية وعزيمتها في محاربة تنظيم داعش".وأشار بيان للوزارة إلى أن فرنسا سبق أن قامت بقيادة قوات التحالف البحرية في الخليج في ديسمبر 2015.ومن المقرر أن يتواجد مركز القيادة على متن حاملة الطائرات "شارل ديجول" الفرنسية التي كانت تقوم بمهمة في شرق المتوسط منذ شهر فبراير، ثم جرى نقلها إلى المحيط الهندي، في إطار عملية "الشمال" الفرنسية (التي تجري حاليا في العراق وسوريا لاحتواء تمدد تنظيم "داعش" ودعم القوات المسلحة العراقية).