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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المكاوي»: منتدى الأعمال المصري الكرواتي بداية لمرحلة جديدة من التعاون

الأربعاء 31/مارس/2021 - 02:37 م
جريدة الدستور
دعاء أبو العزم
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شارك مصطفى المكاوي سكرتير عام الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المستوردين بغرفة كفر الشيخ التجارية، في فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الكرواتي، والتي شهدت حضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية والشؤون الأوربية الكرواتي جوردان رادمان، ووفد من كبار رجال الأعمال بالبلدين.

وأكد المكاوي، على هامش المنتدى، أن المنتدى يعد بداية لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي ويعكس العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، مشيرا إلى أن اللقاء أثمر عن برنامج جديد لتبادل الوفود الاقتصادية للوقوف علي كافة فرص التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية أبرزها قطاعات التعدين والبترول والطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية وبناء السفن وخطوط إنتاج الصناعات الغذائية والكيمائية والدوائية، فضلا عن التعاون مع بنك الإعمار والتنمية الكرواتي.

وأوضح أن البلدين لديهم فرصة هائلة للتعاون المشترك في مختلف القطاعات وتتمثل في إعادة تصدير المنتجات لأفريقيا من خلال مصر، وللدول الأوربية من خلال الأسواق الكرواتية.

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