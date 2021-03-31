بعد كشف قضية التجسس في إيطاليا.. لندن تدين أنشطة روسيا المزعزعة للاستقرار

دانت المملكة المتحدة اليوم الأربعاء، أنشطة روسيا "الضارة والمزعزعة للاستقرار" بعد طرد إيطاليا موظفَين في السفارة الروسية في روما متهمَين بالتورط في قضيّة تجسّس.وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب على تويتر إن بلاده "متضامنة مع إيطاليا واتخذت تدابير اليوم؛ لفضح والتحرك ضد أنشطة روسيا الضارة والمزعزعة للاستقرار التي تهدف إلى تقويض حليفنا في الناتو".