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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مدبولي» يشهد توقيع عقد اتفاق بين «الزراعة» و«الوطنية للتنمية الصناعية»

الأربعاء 31/مارس/2021 - 02:37 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد اتفاق بشأن التعاقد على شراء قطن الإكثار بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وذلك بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

ووقع عقد الاتفاق اللواء كامل عبد الرحمن هلال، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتطوير والتنمية الصناعية، والدكتور عباس عبدالحي الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة.

وقال وزير الزراعة: يهدف هذا العقد إلى تحقيق التعاون المباشر والوثيق والعمل المثمر بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ممثلا في الشركة الوطنية للتطوير والتنمية الصناعية، وذلك في المجالات المرتبطة بالابتكار ونقل التكنولوجيا؛ بغرض تطوير الأداء والكفاءات للطرفين، فيما يخص تعظيم الاستفادة في مجال صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من تصنيع القطن المصري، لزيادة القيمة المضافة من القطن، عن طريق إمداد الشركة بالمادة الخام منه، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وتحقيق سعر مجزٍ للمزارع، الأمر الذي يؤدي إلى توفير فرص عمل عديدة، سواء في الزراعة، أو في الحليج، أو التجارة وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وهي من الصناعات كثيفة العمالة.

وبموجب عقد الاتفاق، ستقوم الشركة بالتعاقد على شراء الأصناف المتفق عليها من القطن المصري، طبقا للخطة الصنفية التي تنفذها وزارة الزراعة لموسم 2021، وتشمل جيزة 95، وجيزة 94، وجيزة 97، وجيزة 86، وجيزة 96، وجيزة 45، بالأسعار المتفق عليها، على أن يتم حليج الأقطان في المحالج التي تحددها وزارة الزراعة.

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