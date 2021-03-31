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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 118 حالة تعد ضمن حملات الموجة الـ 17 في بني سويف

الأربعاء 31/مارس/2021 - 02:36 م
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد حفيظ
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تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في حملات الموجة الـ 17 لإزالة التعديات على نهر النيل، والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهرالنيل بالمحافظات النيلية، وتنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية.

وتبين من التقرير الذي أعده المهندس أحمد إبراهيم، مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، أنه تم اليوم، إزالة 13 حالة تعد بدائرة مركز ومدينة الواسطى والتي تنوعت ما بين بناء مخالف وأعمال ردم،،ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل إلى 118 حالة تعد على إجمالى مساحة 33 ألف و150 مترًا مربعًا، وذلك منذ بدء الحملة وحتى اليوم.

وأشار أحمد إبراهيم، مديرالأملاك، إلى أن الموجة 17 تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية، لافتا إلى أن الحملات بدأت 20 مارس الجاري وتسمر لمدة 3 أشهر، بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة.

منوهًا عن تكليفات الدكتور محمد محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، للأجهزة التنفيذية المعنية بعدم السماح بعودة التعديات مجددًا وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بالإبلاغ الفوري عن أية حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات الحالية.

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