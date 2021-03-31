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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طلب إحاطة لإدخال الصرف الصحي بقرى مركز أولاد صقر بالشرقية

الأربعاء 31/مارس/2021 - 02:35 م
النائبة سكينة عبدالسلام
النائبة سكينة عبدالسلام سلامة
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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توجهت النائبة سكينة عبدالسلام سلامة، عضو مجلس النواب، اليوم، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان، لإدخال مشروع الصرف الصحي في عدد من القرى المحرومة بمركز أولاد صقر بالشرقية.

وقالت "سلامة"، في طلب الإحاطة، إنه يُجرى حاليًا تنفيذ 94 مشروعا بقطاع الصرف الصحي بالشرقية، تشمل إقامة محطات معالجة ورفع خطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمة قرى ومدن المحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتطوير البنية التحتية، وهو أمر يستحق منا الإشادة والتقدير.

وأضافت: "على الجانب الآخر هناك معاناة حقيقية يعيشها أهالي قرى ( قصاصين الأزهار- الشوافين- الأمير- بني عبس- أبو عوينات- ترعة البطيخ) وتوابعها، ويقدر عدد هؤلاء المواطنين من أبناء بلدي بالآلاف، ومع ذلك هم محرمون من أبسط الخدمات لهم، حيث أن هناك منازل لم يتم تصنيفها ضمن مشروع الصرف الصحي الجاري تنفيذه حاليًا".

وأكملت: "أرجو سرعة قيام وزير الإسكان بإصدار توجيهاته المباشرة إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة اتخاذ ما يلزم والنظر في هذا الأمر، وإدراج هذه القرى ضمن مشروع الصرف الصحي، على أن يُحال موضوع طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بالمجلس لمناقشته في حضور المسؤولين".

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