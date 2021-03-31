بأعلام مصر.. مسجد المشير يتجهز لاستقبال الجنزوري في جنازة رسمية

حالة من الاستعدادات شهدها محيط مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس لاستقبال جثمان الدكتور الراحل كمال الجنزوري، حيث زينت جدران المسجد بأعلام مصر تمهيدًا للجنازة العسكرية التي سوف تقام اليوم الأربعاء، كما شهد المسجد تشديدات أمنية مكثفة لتأمين الجنازة.وتوفي الدكتور الراحل كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز الـ88 عامًا بمستشفى القوات الجوية في التجمع الخامس، وتشييع الجنازة من مسجد المشير طنطاوي بحضور كبار الشخصيات والمسئولين عصر اليوم، وسوف يدفن بمقابر مصر الجديدة.ولد الراحل الجنزوري بقرية جروان مركز الباجور محافظة المنوفية، وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميتشجان الأمريكية، وشغل العديد من المناصب أهمها محافظ الوادي الجديد، محافظ بني سويف، وزير التخطيط والتعاون الدولي، عضو هيئة مستئاري رئيس الجمهورية، ورئيس لمجلس الوزراء.