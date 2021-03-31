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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تترقّب تشديد تدابير احتواء الجائحة وأوروبا تفرض مزيدا من القيود

الأربعاء 31/مارس/2021 - 02:34 م
جريدة الدستور
وكالات
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تترقّب فرنسا اليوم الأربعاء خطابا متلفزا للرئيس إيمانويل ماكرون، يتوقّع أن يعلن خلاله تشديد تدابير احتواء كوفيد-19، على غرار بلدان أوروبية أخرى تضاعف قيود التصدي لفيروس كورونا.

وسيلقي ماكرون كلمة متلفزة عند الساعة 20،00 بالتوقيت المحلي (18،00 ت غ) سيعلن خلالها قراراته بشان التصدي للموجة الوبائية الثالثة التي تجتاح فرنسا.

وتثير الأرقام المسجّلة مؤخرا القلق مع وجود أكثر من خمسة آلاف مريض في اقسام الإنعاش، في حصيلة تتخطى القدرات الاستيعابية للمستشفيات وذروة الموجة الثانية التي شهدتها البلاد في نوفمبر، ما يضع المؤسسات الاستشفائية تحت وطأة ضغوط كبرى.

ومن المتوقّع أن يعلن ماكرون تدابير مشددة لاحتواء الوباء، بعد 13 يوما على فرض إغلاق هجين في مناطق فرنسية عدة، بينها باريس.

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