أمريكا تتلقى 335 مليون دولار من السودان تعويضات ضحايا الهجمات الإرهابية

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الاربعاء، أنها حصلت على 335 مليون دولار من السودان كتعويضات لضحايا تفجيري السفارة والمدمرة "يو إس.إس كول".وتؤكد الخرطوم خلال الفترة الماضية، أنها جمعت مبلغ التعويضات لأسر ضحايا هجمات القاعدة في عام 1998 على السفارات الأمريكية والكينية والتنزانية، والتي أسفرت عن مقتل 200 شخص.ووضع السودان منذ عام 1993 على اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وهو خاضع بموجب ذلك لعقوبات اقتصادية.وأمس الإثنين، قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيفتح الباب أمام إعفاء بلاده من ديون خارجية بقيمة 60 مليار دولار.