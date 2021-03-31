ماليزيا تتلقى 600 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا لكورونا يونيو المقبل

قال وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي خيري جمال الدين، إن بلاده ستتلقى أولى جرعاتها البالغة 600 ألف جرعة من لقاح (أسترازينيكا) المضاد لفيروس كورونا في يونيو القادم.وأضاف جمال الدين، في تصريحات أوردتها صحيفة "مالاي ميل" الماليزية اليوم الأربعاء، أن الشحنة الأولى من لقاحات أسترازينيكا التي ستحصل عليها ماليزيا ستكون جزءًا من الدفعة التي تم شراؤها مباشرة من شركة أسترازينيكا البريطانية - السويدية.وأوضح أن ماليزيا من غير المتوقع أن تتأثر بقرار الهند الذي يخص وقف صادرات جرعات أسترازينيكا مؤقتًا والتي أنتجها معهد المصل الهندي، وذلك لتلبية الطلب المحلي وسط ارتفاع إصابات كورونا في البلاد.وتخطط ماليزيا لتطعيم 80% من شعبها البالغ عدده 32 مليون نسمة بحلول شهر فبراير من العام المقبل.