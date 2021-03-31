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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تموين مطروح»: السلع الرمضانية والأساسية متوفرة في المجمعات بتخفيضات 25%

الأربعاء 31/مارس/2021 - 02:31 م
تموين مطروح
تموين مطروح
صلاح عامر
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قام اليوم المحاسب حسن كمال الشيباني مدير التموين بمطروح بالمرور على المجمعات الاستهلاكية بدائرة مدينة مرسى مطروح للتأكد من قيام المجمعات بالاستعدادات اللازمة لاستقبال الشهر الكريم وتوافر جميع السلع الأساسية والسلع الخاصة بشهر رمضان من الياميش.

وأكد الشيباني في تصريح خاص لـ"الدستور" إنه تلاحظ قيام المجمعات بالترتيب الجيد والاستعداد لدخول الشهر الكريم من حيث توافر السلع بشتى أنواعها وخاصة الأصناف التي يزداد الطلب عليها خلال الشهر الكريم وجودة المعروض منها وطريقة العرض الجيد لها داخل المجمع.

وأضاف أنه تم التأكد من توفير كافة السلع بتخفيضات لن تقل عن نسبة 25% والتأكد من تدوين الأسعار على العبوات وعدم رفع الأسعار وزيادة المعروض.

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