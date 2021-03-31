غدًا.. قطع المياه عن حي شرق سمالوط بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال محافظة المنيا أنه سيتم قطع المياه عن حي شرق مدينة سمالوط، غدا الخميس الموافق 1 أبريل للقيام بأعمال تغيير خط المياه المغذي لهذه المنطقة.وأكد عماد حسن القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة سمالوط أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع الوحدة المحلية سيقوما غدا الخميس بأعمال تغيير خط المياه بحي شرق المنيا من أسبيستوس إلي بلاستيك 600 وهو ما يستلزم معه قطع المياه من الساعة الثامنة صباحا وحتي الساعة الثالثة عصراوأوضح القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة سمالوط أن المناطق التي ستتأثر بهذه الأعمال بحي شرق المدينة هم أهالي شمال الكوبري الجديد وشارع السلام مطالبا الأهالي بتوفير أحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة تغيير الخط، مؤكدا أنه سيتم العمل على سرعة انتهاء أعمال التغيير في المدة المحددة وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية من جديد.